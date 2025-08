Eloise voelt zich ongemakkelijk in gewone kledingwinkel

Eloise van Oranje vindt het ongemakkelijk om gewone kledingwinkels binnen te lopen. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien is bang dat mensen denken dat ze zogeheten fast fashion koopt, vertelt ze in de podcast Taboe.

De 23-jarige Eloise maakt zich al jaren hard voor het kopen van meer duurzame en tweedehands kleding. Ze heeft zelf een vintagekledingwinkel, maar gaat af en toe toch een gewone winkel in om “inspiratie op te doen”. “Ik vind eigenlijk het leukste om in de winkels rond te kijken wat er een beetje speelt.”

“Omdat ik er zo mee bezig ben en omdat mensen me nu toch wel herkennen, voelt het toch een soort van: ‘oeh, ik weet niet wat mensen van mij vinden’. Dat gaat dan voor een kleine seconde in me om. Wat als mensen nu denken van: ‘gaat zij nu in een fast-fashionwinkel kopen?’. Dat is niet een soort taboe voor mij, maar wel een soort schaamte.”

Eloise kan zich de laatste keer dat ze fast fashion, goedkope kleding van mindere kwaliteit die vaak wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden, kocht niet meer herinneren. Alleen ondergoed en sokken koopt ze nieuw. “Want, I’m sorry, dat ga ik niet tweedehands kopen.”