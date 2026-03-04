Eloise weer thuis na maand in Australië

Gravin Eloise is terug in Nederland na haar reis door Australië, waar ze een maand verbleef. Dat is te zien op foto’s die de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien woensdag heeft gedeeld. De beelden tonen onder meer Amsterdamse grachtenpanden en My Lima Lima, de tweedehandskledingwinkel van Eloise.

Eloise, ook bekend als de gravinfluencer, bezocht Australië samen met contentmaker Daan Hoogervorst. De reis werd vastgelegd in video’s op YouTube, waarmee de gravin haar debuut maakte op het platform. “Ik wilde al een tijdje langere en mooiere content maken, en dit voelt als het juiste moment”, schreef ze voordat ze de reis begon.

De 23-jarige Eloise is deze maand aanwezig bij diverse evenementen van My Lima Lima, waarvan ze mede-eigenaar is. Zo wordt op 14 maart het tweejarig bestaan van de Haagse kledingwinkel gevierd.