Eloise wil in 2026 meer met zichzelf in balans zijn

Gravin Eloise wil zich dit jaar meer in balans voelen met zichzelf. Dat schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien op Instagram bij haar terugblik op haar vakantie in Marokko.

“Ik heb de laatste dagen van 2025 in Marokko doorgebracht, met name in Rabat en Fes”, schrijft Eloise bij de beelden. “Wat een prachtig land, elke keer weer. De energie, de diepgewortelde geschiedenis en religie, het eten – alles. En de mensen; zelfs op plekken die zijn gevormd door toerisme, blijven ze altijd zo warm en gastvrij.”

De 23-jarige gravin vraagt zich af of mensen nog goede voornemens hebben of doelen voor zichzelf stellen en deelt die van haar onder haar terugblik. “Een van mijn voornemens voor dit jaar is om meer in balans te zijn met wie ik ben, wat ik doe en waar ik naartoe ga. Om echt te ontdekken waar ik van houd, wat ik wil en waar ik naartoe werk”, aldus Eloise. Een van de manieren waarop ze dat wil doen, is door “een langere soloreis” te maken. “Ik kan niet wachten om dat met jullie te delen, binnenkort meer daarover.”