Eloise wil vanuit New York betrokken blijven bij vintagewinkel

Eloise van Oranje gaat proberen online vanuit New York zo veel mogelijk betrokken te blijven bij de kledingzaak My Lima Lima. Dat vertelt de influencer aan RTL Boulevard. Hoewel de winkel van Eloise en haar moeder prinses Laurentien afgelopen maand openging in Den Haag, werd vrijdag het persmoment gehouden. Eloise loopt dit jaar een half jaar stage in de Verenigde Staten.

“Ik ben 100 procent bij alles wat online kan”, laat Eloise weten. “Het is echt je baby’tje, dus je wilt erbij blijven.”

Het idee voor de winkel begon bij Laurentien, zegt de prinses tegenover RTL Boulevard. “Dat begon bij mijn eigen klerenkast, dat ik dacht: er hangen eigenlijk heel veel dingen die ik niet meer draag.”

Eerlijk

De samenwerking tussen moeder en dochter verloopt goed, laten Eloise en Laurentien weten. “We leren zoveel van elkaar, echt heel erg”, zegt Eloise. “Het leukste vind ik samen in de winkel hier staan.”

Het gaat tot nu toe erg goed met de winkel, zegt prinses Laurentien tegen het AD. “Het loopt fantastisch.” Het grootste deel van de opbrengsten van de zaak gaat naar goede doelen. “Na twaalf dagen open te zijn kunnen we 20.000 euro geven aan de drie goede doelen waarmee we werken: Kids Rights, Everyday People en het Jeugdeducatiefonds. We zijn in nauw contact met hen en hebben hen gevraagd waar er hulpvragen zijn. Dus dat verdelen we dan ook eerlijk.”