Elsie de Brauw blij met schoondochters in tweede seizoen Máxima

Elsie de Brauw is blij dat haar personage koningin Beatrix twee nieuwe schoondochters heeft kunnen verwelkomen in de Videoland-serie Máxima. Dat vertelt de 65-jarige actrice in gesprek met het ANP. In het tweede seizoen van de serie worden de prinsessen Mabel en Laurentien geïntroduceerd. De Brauw kon zich door haar eigen thuissituatie goed voorstellen hoe dat voor Beatrix moet zijn geweest.

De actrice heeft zelf twee zonen en vindt het “heel fijn” dat zij inmiddels allebei een vriendin hebben. “Vrouwelijke energie is toch iets anders in huis. Ik had eerst een vrouwtjeshond alleen”, vertelt ze lachend. “Dat vond ik ook wel fijn, maar het is toch heel prettig als er nog meer vrouwen in huis zijn.” De Brauw benadrukt dat de relatie met haar eigen schoondochters niet te vergelijken is met die van de toenmalige koningin. “Beatrix moet natuurlijk altijd in het landsbelang denken.”

Hoewel haar rol is gebaseerd op een bestaand persoon, benoemt De Brauw het fictieve karakter van de serie. “We proberen wel zo objectief mogelijk de geschiedenis te vertellen, maar wat erachter zit en hoe ze tot bepaalde dingen zijn gekomen, hebben we verzonnen”, legt ze uit. Zo vindt de actrice het leuk dat ze in haar personage “twee extreme kanten” van Beatrix kan verwerken, het verschil tussen werk en privé. “Ik vond het het leukste om de huiselijke, menselijke, niet-in-controle-dingen te laten zien. Maar als tegenwicht dan weer juist helemaal dat afstandelijke en dat in controle zijn.”

De Brauw speelde koningin Beatrix al in het eerste seizoen van de serie, die in 2024 uitkwam. Daarin was onder meer de eerste kennismaking tussen Beatrix en Máxima, gespeeld door de Argentijnse Delfina Chaves, te zien. De rollen van Mabel en Laurentien worden vertolkt door Claire Bender en Abbey Hoes. De actrices zijn vanaf zaterdag 14 maart te zien in het tweede seizoen van Máxima.