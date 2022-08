Elton John zal prinses Diana ‘altijd missen’

Elton John heeft via sociale media kort stilgestaan bij het overlijden van prinses Diana, woensdag precies 25 jaar geleden. “Je zult altijd worden gemist”, schrijft de zanger bij een foto van hem en de Britse prinses.

Diana en John waren jarenlang goed bevriend met elkaar. De zanger trad ook op tijdens de uitvaart van de ex-vrouw van prins Charles in Westminster Abbey. Hij zong er een nieuwe versie van zijn Candle in the Wind, oorspronkelijk een eerbetoon aan Marilyn Monroe. Na de dood van Diana schreef John een nieuwe tekst met zijn vaste songwriter Bernie Taupin.

Het optreden van John wordt nog altijd gezien als een van de meest gedenkwaardige delen van het afscheid. Na de uitvaart bracht de zanger het liedje uit en werd het een van de bestverkochte nummers aller tijden. Wereldwijd werden meer dan 33 miljoen exemplaren verkocht en stond het nummer wekenlang op de eerste plaats van de hitlijsten.