Emerita keizerin Michiko bezoekt zieke echtgenoot Akihito

De Japanse emerita keizerin Michiko is woensdag op bezoek geweest bij haar echtgenoot emeritus keizer Akihito. Die ligt sinds begin deze week in een ziekenhuis in Tokio waar hij wordt behandeld aan zijn hart.

Japanse media delen beelden van de aankomst van de 90-jarige Michiko. Het keizerlijk hof heeft sinds de opname van Akihito (91) geen medische updates meer gedeeld. Ook is niet duidelijk hoe lang de keizer moet blijven.

De in 2019 afgetreden Akihito heeft al langer hartproblemen en krijgt nu nieuwe medicijnen. Hij wordt daarom extra in de gaten gehouden.

Bij de vader van de huidige keizer Naruhito werd in 2012 al eens een bypassoperatie uitgevoerd. In mei werd hij ook al kortstondig opgenomen in het ziekenhuis, eveneens voor zijn hart.