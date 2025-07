Emeritus keizer Akihito (91) opgenomen in ziekenhuis

Emeritus keizer Akihito is maandag opgenomen in een ziekenhuis in Tokio. De 91-jarige vader van keizer Naruhito wordt behandeld aan zijn hart, melden Japanse media.

Akihito werd op weg naar het ziekenhuis vergezeld door zijn 90-jarige echtgenote, emerita keizerin Michiko. Het is niet duidelijk hoe lang de keizer moet blijven.

De in 2019 afgetreden Akihito worstelt al langer met hartproblemen. Zo werd in 2012 een bypassoperatie bij hem uitgevoerd. In mei werd hij ook al kortstondig opgenomen in het ziekenhuis, eveneens voor zijn hart.