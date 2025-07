Emeritus keizer Akihito heeft hartritmestoornis

De Japanse emeritus keizer Akihito heeft hartritmestoornissen. Bij hem is supraventriculaire aritmie vastgesteld, heeft het keizerlijk hof bekendgemaakt.

De 91-jarige Akihito werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Tokio. Vrijdag mocht hij weer naar huis. Voorlopig moet hij het rustig aan doen. De vader van keizer Naruhito mag geen lichamelijke inspanningen doen die zijn hart belasten, zoals traplopen.

De in 2019 afgetreden Akihito heeft al langer hartproblemen. In 2012 onderging hij een bypassoperatie. In mei werd hij ook al kortstondig opgenomen in het ziekenhuis, eveneens voor zijn hart.