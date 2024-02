Emilia Clarke noemt koninklijke onderscheiding ‘kers op de taart’

Emilia Clarke is dolblij met de koninklijke onderscheiding die ze woensdagmiddag uit handen van prins William mocht ontvangen. De Game of Thrones-actrice werd samen met haar moeder benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE) voor hun inzet om mensen met hersenschade te helpen. Clarke noemt de onderscheiding “de kers op de taart” van haar werk.

“Om een onderscheiding als deze te krijgen, is echt de kers op de taart. Ik sta op de foto met het lintje en mensen zullen dan vragen: waarom krijgt deze persoon, die we kennen, deze onderscheiding? Dan kan ik zeggen: dat is voor het herstel van hersenschade”, zegt Clarke in een video van het Britse hof op social media. De actrice richtte de organisatie SameYou samen met haar moeder op nadat zij zelf twee hersenbloedingen had gehad.

“Van Westeros naar Windsor, het was een waar genoegen om Emilia Clarke en haar moeder Jennifer vandaag te onderscheiden voor hun liefdadigheidswerk ter ondersteuning van de genezingszorg van hersenletsel”, schrijft het paleis met een kwinkslag in het bijschrift van de video. Westeros is een van de werelddelen uit de Game of Thrones-serie waardoor Clarke bekend werd.