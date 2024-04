Emir Qatar begint rondgang in Azië met bezoek aan de Filipijnen

De emir van Qatar is zondag in de Filipijnse hoofdstad Manilla aangekomen. Dat meldt staatspersbureau QNA. Daar werd hij ontvangen door de energieminister van het land. Met zijn komst in de Filipijnen begint de 43-jarige leider van de Golfstaat zijn rondgang in Azië, om hierna ook Nepal en Bangladesh te bezoeken.

Zoals eerder bekend werd gemaakt, bezoekt sjeik Tamim bin Hamad al-Thani de landen op uitnodiging van hun leiders om het onder meer te gaan hebben over hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Tijdens de bezoeken zal hij worden vergezeld door een eigen handelsdelegatie.

Uit de drie landen komen van oudsher veel arbeidsmigranten in Qatar werken. Volgens de laatste cijfers van het statistiekbureau Planning and Statistics Authority zijn dat er vanuit de Filipijnen voor dit jaar zo’n 236.000. Uit Nepal en Bangladesh vestigden zich per land ruim 400.000 arbeidsmigranten in de kleine oliestaat.

Hoelang de bezoeken gaan duren en welk land de emir na de Filipijnen gaat bezoeken is niet bekendgemaakt.