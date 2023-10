Emir Qatar belt met Rutte en Sánchez over situatie in Gazastrook

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, heeft donderdag met zowel minister-president Mark Rutte als de Spaanse premier Pedro Sánchez gebeld over de situatie in de Gazastrook. Tijdens die gesprekken had de 43-jarige leider van de oliestaat het onder meer over de noodzaak voor humanitaire hulp aan Palestijnen daar na de geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël, meldt staatspersbureau QNA.

Zo zei de emir alle vormen van aanvallen op burgers te veroordelen en onderstreepte hij het belang van het voorkomen van verdere escalatie. Ook werd er gesproken over het op korte termijn mogelijk maken van een humanitaire corridor, om zo essentiële hulpgoederen de Gazastrook in te krijgen.

Zowel Rutte als zijn Spaanse ambtgenoot bedankte de emir voor de diplomatieke rol die zijn land speelt tijdens het conflict. Het dodental in Gaza zou sinds de verrassingsaanval van Hamas vorige week al zijn opgelopen tot 3785, onder wie minstens 1500 kinderen. In Israël vielen sindsdien naar verluidt meer dan 1400 slachtoffers.