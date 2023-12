Emir Qatar bespreekt met Macron ‘permanent staakt-het-vuren’ Gaza

De Franse president Emannuel Macron heeft zaterdagavond in de Qatarese hoofdstad Doha gesproken met de emir, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, over onder meer de situatie in de Gazastrook. Tijdens het gesprek benadrukte de 43-jarige leider van de oliestaat “het belang van een permanent staakt-het-vuren”, meldt staatspersbureau QNA.

De emir gaf Macron mee dat het belangrijk is dat “landen zich verder blijven inspannen voor een permanent staakt-het-vuren”. De eerder overeengekomen tijdelijke gevechtspauze, waarbij ook gijzelaars en gevangen werden uitgeruild, kwam vrijdag ten einde nadat Israël een raket vanuit de Gazastrook zou hebben onderschept.

Voor Qatar, maar ook andere landen in de regio, vormt het einde van de oorlog tussen Israël en Hamas een belangrijke stap “om oplossingen te vinden die de oprichting van twee staten garandeert” en ook “in overeenstemming is met internationale en VN-resoluties”.

Het aanhoudende geweld sinds het begin van de oorlog op 7 oktober heeft inmiddels zo’n 15.000 Palestijnen in de Gazastrook het leven gekost. Volgens de lokale autoriteiten raakten daarbij ook zeker 36.000 mensen gewond.