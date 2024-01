Emir Qatar betuigt medeleven aan keizer Japan na aardbeving

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft dinsdag de Japanse keizer Naruhito gecondoleerd naar aanleiding van de aardbeving die het land maandag trof. De 43-jarige emir richtte zijn condoleance verder ook aan de premier van Japan, Fumio Kishida. In het bericht condoleerde hij hem en de keizer en “wenst hij gewonden een spoedig herstel”, meldt staatspersbureau QNA.

Het dodental van de beving, die een kracht van 7,6 had en werd gevolgd door naschokken, is inmiddels opgelopen tot 48. Autoriteiten in het land verwachten dat het dodental van de beving nog verder oploopt. Reddingswerkers zoeken in het getroffen gebied nog naar slachtoffers onder het puin van ingestorte gebouwen.