Emir Qatar eerste staatshoofd in Damascus sinds val Assad

De nieuwe Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft in Damascus de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, ontvangen. De emir is het eerste staatshoofd dat Syrië bezoekt sinds de val van de dictatuur van Bashar al-Assad op 8 december.

Qatar steunde radicaal-soennitische strijdgroepen die tegen het regime van Assad vochten na het uitbreken van de burgeroorlog in 2011. Zij verdreven Assads bewind begin december. Qatar sloot de ambassade in Damascus in 2011, maar heeft deze inmiddels heropend. Het is de tweede heropende ambassade van landen die de banden met Assad verbraken. De eerste was die van Turkije. Twee weken geleden bezocht de premier van Qatar Damascus en beloofde hulp bij de wederopbouw van het land.

Al-Sharaa krijgt veel buitenlands bezoek. Zo hebben onder meer Duitsland, de EU, Frankrijk en Turkije diplomaten gestuurd. Deze week waren er ook gasten uit Rusland, dat de regimes van Assad en diens vader Hafez al-Assad heeft gesteund. In 1971 kreeg de Sovjet-Unie een marinebasis aan de Syrische kust onder het bewind van Hafez al-Assad.