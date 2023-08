Emir Qatar ontvangt brief van Algerijnse president Tebboune

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani (43), heeft een handgeschreven brief van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune ontvangen. Het schrijven werd in de Algerijnse ambassade in ontvangst genomen door de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken, meldt staatspersbureau QNA donderdag.

De 77-jarige president haalt in zijn brief de onderlinge banden nog eens aan en ook wordt de leider van de rijke oliestaat verzocht deze te versterken.

Qatar en Algerije werken onder meer samen op het gebied van energievoorziening. De landen zijn wereldwijd belangrijke leveranciers van gas en ook partners binnen oliekartel OPEC.