Emir Qatar op staatsbezoek naar Parijs, praat daar ook over Gaza

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, begint dinsdag aan een tweedaags bezoek aan Frankrijk. Tijdens dat allereerste staatsbezoek aan het land zal de 43-jarige leider het volgens de Franse krant Le Monde ook gaan hebben over de nog lopende onderhandelingen over een staakt-het-vuren van de oorlog in de Gazastrook.

Net zoals bij het bestand van eind november, dat uiteindelijk een week duurde, speelt Qatar ook nu een belangrijke rol in de onderhandelingen over een nieuw staakt-het-vuren. Internationale media meldden eerder op de dag dat onderhandelaars uit Israël, Egypte, Qatar en de Verenigde Staten tot een conceptvoorstel zouden zijn gekomen.

Dat ontwerpvoorstel, waarin een 40 dagen durend staakt-het-vuren en gevangenenruil zijn opgenomen, wordt momenteel bestudeerd door de Palestijnse beweging Hamas. Hiernaast zouden de (raket)aanvallen over en weer tussen Israël en de Libanese Hezbollahbeweging ook een van de onderwerpen zijn die de komende twee dagen besproken worden.