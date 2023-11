Emir Qatar praat in VAE over situatie in het Midden-Oosten

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, en de president van de Verenigde Arabische Emiraten hebben elkaar donderdag in Abu Dhabi ontmoet. Ze hebben onderling onder meer gesproken over het aanhoudende geweld tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas. Verder kwamen ook de betrekkingen tussen beide oliestaten ter sprake, meldt staatspersbureau WAM.

Zowel de emir als sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan pleitten voor het “beter in staat stellen van hulporganisaties om humanitaire hulp te kunnen verlenen aan burgers in de Gazastrook”. Ook kwam het voorkomen van escalatie in de regio aan bod.

Qatar speelt een bemiddelende rol in de oorlog tussen Israël en Hamas. Zo spant het land zich onder meer in voor een staakt-het-vuren en is het betrokken bij onderhandelingen over de doorgang van noodhulp en het vrijlaten van gijzelaars.