Emir Qatar praat met Abbas over staakt-het-vuren in Gaza

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, ontvangt maandag de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Ze gaan het hebben over de gesprekken die zijn land voert over een staakt-het-vuren in de oorlog in de Gazastrook, meldt het Palestijnse persbureau WAFA zondag.

De ontmoeting, die in de hoofdstad Doha zal plaatsvinden, volgt op het voorstel van afgelopen woensdag van Hamas aan Israël over een bestand van 4,5 maanden. Die voorgestelde gevechtspauze, waarbij ook gevangenen zouden worden uitgeruild, werd op de dag van bekendmaking afgeslagen door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij sprak uit dat er geen andere oplossing is voor de oorlog in Gaza, dan een “totale overwinning voor Israël”.

Al sinds het begin van de oorlog op 7 oktober maakt Qatar zich hard voor het einde van het conflict en is het nauw betrokken bij onderhandelingen over het toelaten van (nood)hulp tot de Gazastrook. Gesprekken hierover met Israël voert het land samen met onder meer Egypte en de Verenigde Staten.