Emir Qatar verleent gratie ter gelegenheid van nationale feestdag

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft onlangs opdracht gegeven voor het verlenen van gratie. Dit deed hij naar aanleiding van de nationale feestdag van de oliestaat, die aanstaande maandag wordt gevierd, meldt staatspersbureau QNA. Om hoeveel gevangenen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het is de tweede keer dit jaar dat de 43-jarige leider gratie verleent. De vorige keer was in maart, tijdens de voor moslims heilige vastenmaand ramadan.

Bij de verlening van gratie worden door Qatar normaal gesproken nooit de aantallen of namen van gedetineerden bekendgemaakt.