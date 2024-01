Emir Qatar verzorgt in Lusail Stadion openingsceremonie Azië Cup

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, zal vrijdag in eigen land het startschot geven voor het begin van de Azië Cup, meldt staatspersbureau QNA. Het Aziatisch voetbalkampioenschap voor mannen begint met de groepswedstrijd tussen gastland Qatar en Libanon. De aftrap is om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail Stadion.

Net zoals bij het WK voetbal dat het land in 2022 organiseerde, verzorgt de 43-jarige leider ook bij dit toernooi de openingsceremonie. In zijn toespraak van toen zei hij onder meer dat het evenement mensen van alle nationaliteiten en overtuigingen bijeenbrengt.

De organisatie van de Azië Cup zou aanvankelijk door China worden gedaan, maar China gaf deze terug vanwege de strenge coronamaatregelen in het land. De Aziatische voetbalbond AFC wees het toernooi in oktober vorig jaar, vlak voor het begin van het WK, uiteindelijk toe aan Qatar.