Emir Qatar vraagt minister Blinken om staakt-het-vuren Gaza

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zondag in Doha verzocht om te werken aan een onmiddellijk staakt-het-vuren van de oorlog tussen Israël en Hamas. Blinken, die zijn tour door het Midden-Oosten eerder op de dag bij de Jordaanse koning Abdullah begon, werd door de emir verder ook gewezen op het belang van de toelating van humanitaire hulp in alle delen van de Gazastrook.

Ook had de 43-jarige leider van de oliestaat het met Blinken over de noodzaak om escalatie van het conflict te voorkomen, meldt staatspersbureau QNA. Alleen hierdoor zouden “de stabiliteit en veiligheid in de regio” gegarandeerd kunnen worden.

Blinken sluit zijn rondgang door het Midden-Oosten de komende dagen af met bezoeken aan de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Israël, de Westelijke Jordaanoever en Egypte.