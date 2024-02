Emir Qatar ziet voetballers halve finale Azië Cup bereiken

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, was zaterdagavond in het stadion in Al Khor getuige van het moment waarop zijn land de halve finale van de Azië Cup wist te bereiken. Qatar, dat net als tijdens het WK in 2022 gastland is, won na gelijk te zijn geëindigd (1-1) in de reguliere speeltijd met strafschoppen van de andere kwartfinalist Oezbekistan (2-1).

Op beelden op sociale media is te zien dat de emir de wedstrijd met zijn voorganger en vader volgde, de inmiddels 72-jarige Hamad bin Khalifa al-Thani. Met hem was hij ruim drie weken geleden ook aanwezig bij de openingsceremonie van het toernooi. Qatar trapte de Azië Cup toen af tegen groepsgenoot Libanon (3-0).

In de halve finale, die aankomende woensdag wordt gespeeld, treft Qatar Iran.