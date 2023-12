Emir van Koeweit op 86-jarige leeftijd overleden

De emir van Koeweit, sjeik Nawaf al-Ahmad al-Sabah, is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de staatstelevisie van de golfstaat bekendgemaakt. Hij kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. De sjeik stond bekend om zijn pogingen de banden tussen omliggende landen te herstellen.

Eind vorige maand werd de emir acuut opgenomen in het ziekenhuis. Er werd toen niet bekendgemaakt waar de sjeik aan leed. Wel is bekend dat hij in 2020 al eens naar de Verenigde Staten ging voor medische behandelingen.

Nawaf al-Ahmad al-Sabah was sinds 2020 aan de macht. Zijn troonsbestijging vond plaats na het overlijden van zijn halfbroer sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah (91). Hij wordt nu opgevolgd door zijn halfbroer, de 83-jarige kroonprins sjeik Mishaal Al-Ahmed Al-Sabah.