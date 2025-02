Emir van Qatar kondigt officieel bezoek aan Iran aan

De emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, is vanaf woensdag in Iran voor een officieel bezoek, meldt staatspersbureau QNA. De 44-jarige leider van de kleine oliestaat rondde dinsdag nog een tweedaags staatsbezoek aan India af.

In de hoofdstad Teheran staat een ontmoeting met de Iraanse president Masoud Pezeshkian op het programma. De twee zullen het onder meer hebben over de recente ontwikkelingen in de regio, staat in een verklaring.

Eerder op de dag maakten Qatarese media bekend dat de emir tijdens zijn bezoek aan India, heeft toegezegd voor ruim tien miljard dollar aan investeringen te gaan doen in het land. Die aankondiging kwam vlak na een ontmoeting tussen de emir en de Indiase premier Narendra Modi.