Emir zeer vereerd met ‘historisch’ bezoek Trump aan Qatar

Donald Trump is de eerste Amerikaanse president die Qatar aandoet voor een officieel bezoek. Dat zei emir Tamim bin Hamad al-Thani tijdens de ontvangst van Trump, die woensdagmiddag aankwam in de kleine oliestaat nadat hij buurland Saudi-Arabië had bezocht. De emir zei “zeer vereerd” te zijn en noemde zijn komst “een historisch bezoek”, is te zien op beelden die het Witte Huis deelt op X.

“Ik weet niet of u het weet, maar u bent de eerste Amerikaanse president die naar Qatar komt voor een officieel bezoek”, aldus de 44-jarige royal. Trump zei dat unicum “geweldig” te vinden.

Ook het olierijke Qatar zal naar verwachting grote investeringen gaan toezeggen aan Trump en zijn gevolg. Het bezoek aan Saudi-Arabië levert de Verenigde Staten naar verluidt zo’n 600 miljard dollar aan investeringen op.

Het derde en laatste deel van zijn eerste buitenlandreis tijdens zijn tweede termijn als president leidt Trump later deze week naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij door de leider van het land sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan wordt ontvangen.