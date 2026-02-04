Emotionele Høiby valt in eerste verklaring media aan

Marius Borg Høiby is woensdag direct emotioneel geworden toen hij zijn eerste verklaring aflegde in de rechtbank. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit begon zijn verhaal met een aanval op de media. Hij verklaarde dat hij jarenlang door journalisten is “lastiggevallen en gepest”.

“Ik vind het ontzettend moeilijk om voor zoveel mensen te spreken”, begon Høiby volgens Noorse media met trillende stem, waarop hij in tranen uitbarstte. “Ik word al gevolgd door de pers sinds ik 3 jaar oud was”, vervolgde hij. “Ik ben door hen lastiggevallen en gepest. Dat ze hier in de zaal zitten, vind ik verschrikkelijk.”

De 29-jarige Høiby, die terechtstaat voor tientallen strafbare feiten waaronder verkrachting en mishandeling, zei ook dat hij een leven leidt dat maar weinig mensen zich kunnen voorstellen. Hij beschreef onder meer de vele feesten en alcohol- drugsgebruik. “Ik ben bekend als de zoon van mijn moeder. Niets anders. Ik heb extreme behoefte aan bevestiging gehad.” Aandacht hoeft hij echter niet. “En vooral niet in de media.” Volgens Høiby verdraaien journalisten “alles tot iets wat het niet is”.

Afwas

Høiby noemde als voorbeeld speculaties over de verdwenen simkaart uit zijn mobiele telefoon. Bij de inbeslagname tijdens zijn arrestatie begin augustus 2024 werd de kaart niet aangetroffen, waarna in media en op sociale media werd gespeculeerd dat kroonprinses Mette-Marit daar een rol bij zou hebben gespeeld, omdat zij vooraf was ingelicht over de komst van de politie.

“Ontzettend veel mensen hebben gespeculeerd of mama de simkaart eruit heeft gehaald. Dat is absoluut niet gebeurd”, verklaarde Høiby. “Mama deed gewoon de afwas.”