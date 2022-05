Aartsbisschop van Canterbury mist jubileum Elizabeth door corona

De aartsbisschop van Canterbury is vrijdag niet aanwezig bij de jubileumdienst voor koningin Elizabeth. De 66-jarige Justin Welby kampt met een longontsteking en corona.

Welby zou eigenlijk een toespraak houden tijdens de dienst in de St. Paul’s Cathedral in Londen, waar wordt gevierd dat Elizabeth dit jaar zeventig jaar op de troon zit. De aartsbisschop zegt “intens verdrietig” te zijn dat hij “deze historische viering” moet missen.

De dienst in de kathedraal is onderdeel van een aantal vieringen rondom het jubileum van de koningin. Zo is er de Trooping the Colour-parade, de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Ook is er een concert bij Buckingham Palace, waar onder anderen Elton John, Alicia Keys en Queen optreden.