Aartsbisschop Welby komt terug op uitspraken over Andrew

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, is teruggekomen op de uitspraken die hij deed in een interview met ITV News. Toen hij sprak over een “meer open en vergevensgezinde” samenleving doelde hij niet specifiek op de situatie rondom prins Andrew.

Een woordvoerder zegt dat Welby “een breder punt” maakte over het soort samenleving waar het platina jubileum van koningin Elizabeth voor kan zorgen. De aartsbisschop voegt daar in een persoonlijke verklaring op Twitter aan toe dat hem een vraag werd gesteld over vergeving en hij zei “dat er een verschil is tussen consequenties en vergeving”.

“Beide zijn essentiële elementen van het christelijke begrip van gerechtigheid, barmhartigheid en verzoening”, aldus Welby. “Ik maakte ook het bredere punt dat ik hoop dat we een meer vergevingsgezinde samenleving kunnen worden. Dit zijn complexe kwesties die moeilijk te behandelen zijn in een kort media-interview en ik hoop dat ze niet afleiden van de vreugdevolle viering van het platina jubileum van de koningin deze week.”

In het interview, dat uitgebreid wordt besproken door Britse media, stelt Welby dat prins Andrew het goed wil maken nu hij heeft geschikt in de misbruikzaak die tegen hem was aangespannen. “Ik denk dat we wat prins Andrew betreft een stapje terug moeten doen”, aldus de aartsbisschop. “Ik denk dat dat heel goed is.”