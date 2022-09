ABBA schrapt hologramconcert wegens begrafenis Queen

ABBA schrapt in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth het hologramconcert dat maandagavond zou plaatsvinden in Londen. “We uiten onze innige deelneming aan de koninklijke familie in deze tijd van nationale rouw”, aldus de organisatie in een bericht op sociale media. Tickethouders zijn al geïnformeerd over de afgelasting.

Sinds mei dit jaar vinden in een speciale arena in Londen concerten plaats met hologrammen van de Zweedse popgroep ABBA. Na het overlijden van de vorstin eerder deze maand gaf de groep aan de concerten “voorlopig” voort te zetten. Dit was “in overeenstemming met de wensen van de koninklijke familie”.