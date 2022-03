Achterkleinkinderen steunen Elizabeth tijdens herdenking

Ook de achterkleinkinderen van koningin Elizabeth en prins Philip zijn dinsdag aanwezig bij de herdenkingsdienst voor Philip. Prins George, prinses Charlotte, prinses Louis, Isla Phillips, Savannah Phillips en Mia Tindall gingen dinsdag Westminster Abbey in Londen binnen.

De 8-jarige George, 6-jarige Charlotte en de 3-jarige Louis wandelden met hun ouders William en Catherine de kerk binnen. De 10-jarige Isla en de 11-jarige Savannah kwamen met hun vader Peter Phillips, het oudste kleinkind van Elizabeth. De 8-jarige Mia wandelde met ouders Zara Phillips – de zus van Peter en dochter van prinses Anne – en Mike Tindall.

Prins Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd. In Westminster Abbey wordt hij dinsdag herdacht door familieleden, vrienden en Europese vorsten. Bij de uitvaart van Philip konden vanwege de coronacrisis maar weinig mensen aanwezig zijn. Het beeld van de in het zwart geklede koningin Elizabeth, die helemaal alleen zat, ging de hele wereld over.