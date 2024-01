Acteur Bob Odenkirk is verre familie van koning Charles

Acteur Bob Odenkirk, bekend van Better Call Saul, is verre familie van de Britse koning Charles. Dat meldt E! News op basis van een preview van een nieuwe aflevering van de serie Finding Your Roots, de Amerikaanse versie van Verborgen verleden.

De 61-jarige ster ontdekte in het programma dat hij en de Britse koning neven in de elfde graad zijn. In de preview die al is vrijgegeven, roept Odenkirk quasi-verschrikt dat hij een “Amerikaan is en geen monarchist”.

Odenkirk is met Charles verbonden via zijn betbetovergrootvader Friedrich Carl Steinholz, die in 1755 in Duitsland werd geboren. Dit was een buitenechtelijk kind van de hertog van Plön, de stad waar hij werd geboren, die een familieband had met het Britse koningshuis.

Odenkirk is overigens niet de eerste Amerikaanse komiek met banden met het Britse koningshuis. Bill Hader, bekend van Saturday Night Live en Barry, ontdekte een paar jaar terug dat hij afstamde van de middeleeuwse koning Edward.