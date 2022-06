Acteur Damian Lewis krijgt lintje van koningin Elizabeth

Acteur Damian Lewis behoort tot de ruim 1100 Britten die een lintje krijgen van koningin Elizabeth. Ook misdaadschrijver Ian Rankin krijgt een ridderorde. De Schot is ook in ons land bekend van de boeken over inspecteur John Rebus.

Lewis ontvangt een CBE (Commander of the Order of the British Empire). Hij krijgt de onderscheiding niet alleen voor zijn acteerprestaties. De acteur wordt ook geëerd voor het starten van een campagne met zijn in 2021 overleden vrouw Helen McCrory. Het paar haalde 1 miljoen pond op om voedsel te verstrekken aan zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis. De acteur is vooral bekend van Homeland. Voor zijn rol in die tv-serie won hij eerder al een Golden Globe.

Met de lintjesregen wil koningin Elizabeth de ontvangers bedanken voor hun bijzondere bijdrage aan het Verenigd Koninkrijk. De lijst met 1134 namen werd bekendgemaakt aan de vooravond van de vier dagen durende nationale viering van het platina jubileum van Elizabeth. Ze zit zeventig jaar op de troon.

Voetballers

Er zijn verder lintjes voor de voetballers Gareth Bale en James Milner. Auteur Salman Rushdie en de beroemde illustrator Quentin Blake, bekend van de illustraties in de kinderboeken van auteur Roald Dahl, hadden al een ridderorde en krijgen nu een nog hogere onderscheiding.

Elisabeth Murdoch, de dochter van mediabaron Rupert Murdoch en oprichter van twee succesvolle onafhankelijke tv-productiemaatschappijen, krijgt een CBE voor haar werk bij Arts Council England.

Angela Redgrave wordt geëerd met een British Empire Medal. De oprichter en directeur van de Bristol School of Dancing is met haar 104 jaar de oudste laureaat op de lijst.