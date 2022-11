Actrice: de kroon staat centraal in The Crown, niet de personages

Volgens de actrice die Camilla speelt in het nieuwe seizoen van The Crown, staan daarin niet de individuele personages centraal maar het instituut de kroon. Olivia Williams sprak met RadioTimes.com over het vijfde seizoen en vertelde dat de huidige leden van het Britse koningshuis zich daarom geen zorgen hoeven te maken over de scripts die Peter Morgan schrijft.

“Wat volgens mij bijzonder is aan het seizoen en een serie die zoveel ruimte heeft gehad om volwassen te worden, is dat Peter nu op een bijna filosofische manier op zichzelf staande afleveringen schrijft die bijvoorbeeld over echtscheidingen gaan”, zei ze. “En ik denk niet dat het koningshuis zich daar zorgen over hoeft te maken, want hij gaat heel zorgvuldig om met dit soort ontwikkelingen en wat voor effect dat heeft op de kroon. De serie heet The Crown, niet Charles, niet Diana of The Queen. Het gaat over de kroon.”

Het vijfde seizoen van The Crown is vanaf 9 november te zien op Netflix en gaat over de jaren 90, waarbij het huwelijk tussen Charles en Diana aan bod zal komen en de affaire die Charles begon met Camilla Parker Bowles.