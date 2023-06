Advocaat Harry: voicemail prinses Diana werd afgeluisterd

David Sherborne, de advocaat van prins Harry, heeft maandag in de rechtbank in Londen gezegd dat journalisten van The Mirror voicemailberichten van Harry’s moeder prinses Diana hebben afgeluisterd. Sherborne baseert zich op correspondentie tussen Diana en acteur en presentator Michael Barrymore, waarin sprake is van geheime ontmoetingen tussen beide.

Barrymore worstelde volgens de advocaat met zijn coming-out als homoseksueel en had bovendien een drank- en drugsverslaving. Diana ontmoette hem daarom om hem te steunen in een moeilijke tijd, zo las Sherborne voor uit een brief die de prinses aan hem stuurde. In een latere brief stelde de prinses dat ze “er kapot van was” toen ze hoorde dat The Mirror haar kantoor naar de ontmoetingen had gevraagd.

“Niemand wist van onze gesprekken/telefoongesprekken. Het spijt me dat wat ik als een privéaangelegenheid beschouwde, publiek is geworden”, schreef Diana aan Barrymore. Volgens Sherborne is het duidelijk dat The Mirror naar voicemailberichten van Diana heeft geluisterd.

Piers Morgan

De advocaat verwijst ook naar het boek van voormalig Mirror-redacteur Piers Morgan waarin hij schrijft dat Diana Barrymore “in het geheim troostte” en dat hij werd behandeld voor zijn verslavingen. De enige manier waarop The Mirror dat heeft kunnen ontdekken, was door voicemails te onderscheppen, aldus Sherborne.

Dinsdag komt prins Harry zelf aan het woord in de zaak die draait om de vermeende telefoonhacks van Mirror Group Newspapers. De prins beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie.