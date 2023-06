Advocaat: Mirror bracht eerste privédetails Harry toen hij 11 was

Journalisten van The Mirror hebben in januari 1996 voor het eerst onrechtmatig informatie over prins Harry verzameld. Dat claimde de advocaat van de hertog van Sussex maandag tijdens de behandeling van de zaak die draait om de vermeende telefoonhacks van uitgeverij Mirror Group Newspapers. De prins was op dat moment nog maar 11 jaar.

Volgens advocaat David Sherborne ging het eerste verhaal over Harry’s moeder Diana, die haar zoon op zijn verjaardag op school bezocht. “Diana verdrietig op Harry’s grote dag”, kopte The Mirror destijds. Prinses Diana en toenmalig prins Charles waren het jaar ervoor uit elkaar gegaan.

Hoewel het verhaal niet exclusief voor The Mirror was, had de tabloid enkele unieke details verwerkt in de berichtgeving. Het ging onder meer over hoelang Diana met Harry doorbracht, hoe “overstuur” ze was en hoeveel tijd de prins daarna doorbracht met zijn vader.

Veelbetekende signalen

Volgens Sherborne zijn dat “veelbetekenende signalen” van onwettige informatieverzameling. Bovendien is er volgens de advocaat geen bewijs dat de details uit andere publicaties waren gehaald.

Prins Harry zal dinsdag naar verwachting een getuigenis afleggen over de zaak.