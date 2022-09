Alle kinderen van Elizabeth aangekomen op Balmoral

Prins Charles, prins Edward, prins Andrew en prinses Anne zijn aangekomen op Balmoral Castle in Schotland. Daar verblijft hun moeder momenteel en wordt ze onder medisch toezicht gehouden.

Camilla, de vrouw van Charles, is eveneens bij haar schoonmoeder. Ook kleinzoon prins William is aangekomen. Zijn vrouw, Catherine, blijft thuis in Windsor.

De 96-jarige koningin kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Ze is slecht ter been en loopt al een tijdje met een wandelstok. Ook moest ze op doktersadvies regelmatig activiteiten uit de agenda schrappen.