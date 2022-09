Alle plekken langs route koningin Elizabeth vol

Alle plekken langs de route die de kist van koningin Elizabeth aflegt zijn vol. Er worden geen nieuwe mensen toegelaten op de weg tussen Buckingham Palace en Westminster Hall.

De gemeente roept bezoekers die in de stad willen kijken op om dat in het Hyde Park te doen, waar grote schermen hangen.

Koningin Elizabeth, die donderdag overleed op Balmoral Castle in Schotland, wordt woensdagmiddag naar Westminster Hall gebracht. Daar ligt ze tot haar uitvaart op maandag. Mensen kunnen in Westminster Hall vanaf woensdag circa 18.00 uur Nederlandse tijd tot maandagochtend afscheid nemen van de koningin. De rij was woensdag om 14.00 uur Nederlandse tijd al ruim drie kilometer lang.