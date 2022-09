Andrew, Edward en William aangekomen op Balmoral Castle

Prins Andrew, prins Edward en prins William zijn donderdag rond 17.00 uur lokale tijd aangekomen op Balmoral Castle. Eerder op de dag meldden verscheidene Britse media dat alle kinderen van de koningin al aanwezig waren, maar de BBC laat door middel van een foto zien dat de drie mannen aan het eind van de middag pas hun opwachting hebben gemaakt.

Op de foto is te zien dat Edward en Andrew in een van de aankomende auto’s zaten. Die werd volgens de BBC bestuurd door prins William. Ook Sophie, de vrouw van prins Edward, zou in de auto hebben gezeten.

Eerder landden de vier op het vliegveld van Aberdeen. Vanaf daar is het ruim een uur rijden naar Balmoral Castle, het vakantieverblijf van de 96-jarige koningin Elizabeth. Ook prins Harry is onderweg naar zijn oma. Prins Charles, zijn vrouw Camilla en prinses Anne zijn al enige tijd bij de koningin.