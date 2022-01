Andrew vijfde Britse royal die aanspreektitel niet meer draagt

Prins Andrew is de vijfde Britse royal die niet meer aangesproken gaat worden met de titel Zijne (of Hare) Koninklijke Hoogheid. Volgens bronnen in Britse media zou zijn moeder koningin Elizabeth hem die titel hebben ontnomen naar aanleiding van de Amerikaanse rechtszaak wegens seksueel misbruik waarbij Andrew voor moet komen.

De zoon van de Queen is met het verliezen van zijn aanspreektitel de vijfde Britse royal in de recente geschiedenis die niet meer als zodanig aangesproken wordt. De meest recente verliezers van deze titel waren prins Harry en zijn vrouw Meghan, toen zij in 2020 uit de Britse koninklijke familie stapten en hun titels als gevolg daarvan afstonden.

In de jaren negentig waren prinses Diana en Sarah Ferguson de eerste Britse royals die hun koninklijke titel in moesten leveren. Zij moesten dat doen na hun respectievelijke scheidingen van de prinsen Charles en Andrew.