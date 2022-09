Andrew zal geen militair uniform dragen bij begrafenis Elizabeth

Prins Andrew zal geen militair uniform dragen tijdens de herdenkingsevenementen voor koningin Elizabeth. Alleen leden van het Britse koninklijk huis die officiële taken hebben, dragen een uniform tijdens onder meer de staatsbegrafenis en de herdenkingsdienst in Schotland maandagavond.

De hertog van York moest in januari al zijn militaire titels en eretitels inleveren, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in een zaak die hij ontkende en schikte. Hij draagt nog steeds de titel van hertog van York, maar voert geen officiële taken meer uit voor het Britse koningshuis. Dat hij nu geen militair uniform zal dragen is “een laatste teken van respect”, zo klinkt het.

Andrew draagt een jacquet. Koning Charles, prinses Anne en prins Edward dragen wel een militair uniform.

Wat prins Harry tijdens de koninklijke bijeenkomsten rond het overlijden van koningin Elizabeth draagt, is nog niet bekend. In 2020 deed de prins een stap terug binnen het Britse koningshuis. Na zijn bruiloft met Meghan, met wie hij twee kinderen kreeg, werd de media-aandacht hem te veel. Het stel verhuisde naar Californië.