Assistent Queen onthult nieuwe details over paleisleven

Angela Kelly, de persoonlijke assistent van koningin Elizabeth, komt binnenkort met een heruitgave van haar boek The Other Side of the Coin. Het boek, over het Britse paleisleven, bevat straks een extra hoofdstuk over Windsor Castle tijdens de coronacrisis. Ook komt het overlijden van prins Philip aan bod, heeft uitgeverij HarperCollins bekendgemaakt.

De koningin heeft persoonlijk haar zegen gegeven om details over haar band met Kelly te openbaren. Tijdens de coronacrisis hielp Kelly, die oorspronkelijk de kleermaakster van de Britse vorstin is, haar op heel andere wijze. Zo knipte en verzorgde ze het haar van Elizabeth.

Het originele boek kwam in oktober 2019 uit. Er zijn inmiddels zo’n 100.000 exemplaren van verkocht. De nieuwe versie ligt op 12 mei in de winkel.