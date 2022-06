Attenborough, Elizabeth en William pleiten voor groene planeet

Sir David Attenborough heeft samen met koningin Elizabeth en prins William gepleit voor het behoud en herstel van onze planeet. Het drietal gaf achtereenvolgens een speech tijdens het jubileumconcert voor koningin Elizabeth.

De koningin en de rest van de koninklijke familie hebben zich ingezet om onze groene planeet te onderhouden, sprak Attenborough, die geprojecteerd werd op Buckingham Palace. Volgens de bioloog hebben we de kennis om fouten recht te zetten. “De keuzes die we maken, kunnen leiden tot een betere toekomst. Voor de natuur en voor de mensheid.”

Beelden van natuurfenomenen schoten voorbij op het paleis, waarna een projectie van de koningin verscheen. Ze benoemde dat niet alleen haar overleden echtgenoot prins Philip, maar ook haar zoon Charles en kleinzoon William zich inzetten voor de planeet. “Ik kan niet trotser zijn.”

Daarna besteeg prins William onder luid applaus het podium. Hij vertelde op te kijken tegen mensen als Attenborough, die zich inzetten voor het behoud van de planeet. Bescherming van de planeet is juist vandaag de dag, op de dag van Elizabeth’s jubileum, urgent volgens de prins. “Maar ik een optimist, net zoals zij.” In de afgelopen zeventig jaar hebben we het internet uitgevonden, iemand op de maan gezet en vaccinaties ontwikkeld, vervolgde de kleinzoon van de Queen. “Als mensen zich focussen, dan kan alles.”

Dan kunnen we terugkijken op een “wondere wereld”, besloot de prins. Daarna zong zangeres Celeste het lied What A Wonderful World.