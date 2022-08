Auteur boek Harry en Meghan kondigt nieuw royaltyboek aan

Omid Scobie, de co-auteur van de veelbesproken biografie Finding Freedom over prins Harry en hertogin Meghan, gaat een nieuw boek schrijven. Op Twitter deelt de journalist en schrijver een bericht van zijn uitgeverij waarin staat dat het opnieuw een koninklijk verhaal zal betreffen. Het boek moet in 2023 uitkomen.

Over welke royals of welk aspect van de koninklijke familie het boek gaat, houden zowel de auteur als de uitgeverij de lippen vooralsnog stijf op elkaar. Wel zegt Scobie dat het “een nieuw hoofdstuk van het koninklijke verhaal en unieke inzichten, diepgaande toegang en exclusieve onthullingen zal bevatten”. Voor Finding Freedom spraken Scobie en co-auteur Carolyn Durant met toestemming van Harry en Meghan met mensen uit de omgeving van het paar.

Eerder dit weekend meldden verschillende Britse media, waaronder The Guardian, ook dat het boek waar prins Harry zelf aan werkt inmiddels klaar zou zijn. Volgens verschillende bronnen in de Britse uitgeverswereld zou het nu nog titelloze boek rond kerst in de winkels moeten liggen. Harry kondigde vorig jaar aan zijn memoires uit te brengen. In de officiële aankondiging ervan zei hij destijds: “Ik schrijf dit niet als de prins die ik ben geboren, maar als de man die ik ben geworden”.