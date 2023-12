Auteursbond over Endgame-rel: vertaler krijgt soms late correctie

Nederlandse vertalers krijgen soms een buitenlands manuscript in handen dat nog niet definitief is. De kans is aanwezig dat bij het vertalen van het boek Endgame, over het Britse koningshuis, in een later stadium van het vertaaltraject nog wijzigingen zijn aangebracht die bij de Nederlandse vertaler niet goed zijn doorgekomen. Dat suggereert Anne Marie Koper, de voorzitter van de Sectie Vertalers van de Auteursbond, de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers.

In de Nederlandse versie van het boek Eindstrijd, worden de namen genoemd van leden van het Britse koningshuis die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die namen staan niet in het origineel. Volgens auteur Omid Scobie heeft hij die nooit opgeschreven en is er een “vertaalfout” gemaakt. Hoe het kan dat er dan toch namen staan in Eindstrijd is niet duidelijk. Zowel de Nederlandse als Engelse uitgever doen onderzoek.

Zowel de Auteursbond als het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) stelden eerder deze week al dat het onterecht is dat de vertaler nu de schuld krijgt. “Vertalers voegen geen informatie toe en verzinnen er nooit iets bij”, stelden zij al.

Verschillende versies

“Waar het dit keer is misgegaan, durf ik niet te zeggen”, stelt Koper, de voorzitter van de Sectie Vertalers, aan het ANP. “Maar heel waarschijnlijk niet bij de vertalers. Vertalers moeten dan vaak al aan de slag met een manuscript dat nog niet definitief is. In een later stadium kunnen ze dan nog wijzigingen doorkrijgen.”

Door op deze manier te werken kan een boek vrijwel tegelijkertijd in het Engels en het Nederlands uitkomen, legt ze uit. “Het lijkt erop dat er in dit geval iets is misgegaan met het doorgeven van wijzigingen of vergelijken van verschillende versies”, aldus de voorzitter.

De eerste druk van Eindstrijd is eerder deze week uit de handel gehaald. Komende vrijdag wordt een aangepaste versie in de boekwinkels verwacht. De zaak kwam aan het licht toen royaltyjournalist Rick Evers bladzijden uit de eerste Nederlandse versie, die hij van de uitgever had gekregen, op X publiceerde. De zaak heeft de afgelopen dagen wereldwijd de media gehaald.