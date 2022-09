BBC gelast Night of the Proms af na dood Elizabeth

Het jaarlijkse concert The Last Night of The Proms gaat dit jaar niet door vanwege het overlijden van koningin Elizabeth II. Dat heeft de BBC vrijdag bekendgemaakt. Het concert, waarmee een zomerreeks populaire optredens in de Royal Albert Hall wordt afgesloten, zou 10 september plaatsvinden.

Elizabeth was beschermvrouwe van de Royal Albert Hall. Zij bezocht ‘The Proms’ zelf in 2006 voor het laatst, toen zij haar tachtigste verjaardag vierde.

Aan het optreden zouden onder meer de BBC Symphony Orchestra, Harriet Walter, sopraan Lisa Davidsen en cellist Sheku Kanneh-Mason meewerken. Deze editie van The Last Night of the Proms had een speciale betekenis, omdat de concertreeks de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie geen doorgang kon vinden in de gebruikelijke vorm.