Beatrix viert 100-jarig bestaan van culturele club in Londen

Prinses Beatrix heeft samen met de hertog en hertogin van Gloucester stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de Anglo-Netherlands Society. Op Twitter deelde het Britse hof woensdag een foto van het trio.

Dinsdagavond waren Beatrix, Richard en Birgitte te gast op Kensington Palace voor een receptie om het eeuwfeest van de stichting te vieren. De receptie vond plaats in de zogenoemde State Apartments van het paleis. Deze waren oorspronkelijk gebouwd en bewoond door koning Willem III en zijn vrouw Maria. Eigenlijk zou Beatrix in 2020 al naar Londen afreizen voor de viering, maar die reis werd toen vanwege corona afgeblazen.

De Anglo-Netherlands Society werkt al honderd jaar aan de bilaterale relaties tussen mensen uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De non-profitorganisatie doet dat door middel van sociale, artistieke, literaire, educatieve en wetenschappelijke interesses die Nederlanders en Britten gemeen hebben.

De hertog van Gloucester is een wat minder prominent lid van de Britse koninklijke familie. Richard is de kleinzoon van koning George V (1865-1936) en getrouwd met de Deense Birgitte van Deurs. Hij voert de titel hertog van Gloucester sinds zijn vader overleed in 1974.