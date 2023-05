Beeld prins Harry weer bij rest van familie in Madame Tussauds

Het wassen beeld van prins Harry staat in Madame Tussauds in Londen weer bij de rest van de koninklijke familie. Het museum heeft het beeld volgens Britse media tijdelijk verplaatst vanwege de kroning van Charles komende zaterdag.

De wassen Harry en zijn vrouw Meghan werden in 2020 weggehaald bij de koninklijke familie en verplaatst naar een ander gedeelte nadat het koppel had besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Omdat de hertog en hertogin van Sussex vorig jaar vanwege het troonjubileum van koningin Elizabeth naar Londen kwamen, werden ze toen tijdelijk teruggezet.

Harry komt in zijn eentje naar de kroning van zijn vader. Meghan blijft thuis omdat hun zoon Archie zaterdag jarig is. Haar beeld blijft daarom op zijn plek in Madame Tussauds. De wassen prins voegt zich na de kroning weer bij haar.