Beertje Paddington bedankt koningin Elizabeth

Ook beertje Paddington is geraakt door het overlijden van koningin Elizabeth. “Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde de beer als reactie op de dood van de 96-jarige vorstin.

Paddington ging in juni nog viral met een video waarin hij thee dronk met Elizabeth. Die vormde de aftrap van The Platinum Party, een groot concert waarmee het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth werd gevierd. Ook in de video bedankte Paddington de koningin voor alles. “Dat is erg aardig”, antwoordde de koningin.

Na het verschijnen van het filmpje was de digitaal getekende Paddington weer razend populair. “Dit filmpje is in alle hoeken van de wereld gezien”, zei een expert van Walt Disney Studio’s tegen Daily Mail. “Paddington was al geliefd, nu is hij iconisch geworden.”

Buckingham Palace liet in juni weten dat Elizabeth graag meewerkte aan het filmpje. “De kans om een beroemde beer op de thee te hebben, was te leuk om voorbij te laten gaan.”