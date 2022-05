Beperkt aandacht voor jubileum van de Queen op Nederlandse tv

Op de Nederlandse televisie wordt deze week weinig aandacht besteed aan het troonjubileum van koningin Elizabeth. Uit rondvraag van het ANP blijkt dat alleen in enkele actualiteitenprogramma’s verslag wordt gedaan van de festiviteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Elizabeth zit donderdag precies zeventig jaar op de troon en dat wordt die dag en in de dagen daarna groots gevierd. De BBC doet op televisie en radio uitgebreid verslag van de evenementen. In Nederland valt dat dus erg mee. Zo besteedt de NOS alleen aandacht aan het jubileum in de journaals.

Ook het schema van RTL blijft hetzelfde. Wel doet RTL Boulevard dagelijks verslag van het jubileum. Op zenders van Talpa wordt niet specifiek aandacht besteed aan de Queen. Deze zomer worden op op Net5 wel twee documentaires uitgezonden over het Britse koningshuis. Die gaan echter niet over het jubileum maar over prins William en zijn vrouw Catherine en over prinses Diana.

Nederlandse kijkers kunnen wel de BBC aanzetten voor meer beelden van de jubileumfeesten. Zo is de Trooping the Colour-parade op donderdag live te zien en wordt twee dagen later ook het concert op Buckingham Palace uitgezonden.